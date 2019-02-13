Бари Алибасов обнародовал снимок, сделанный в постели. Продюсера группы На-На запечатлели вместе с его супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов обнародовал снимок, сделанный в постели. Продюсера группы "На-На" запечатлели вместе с его супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.и стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.Более того, молодожены счастливы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер опубликовал фотографию, на которой запечатлен лежащим на кровати и обнимающим склонившуюся к нему актрису. "Устали после обеда", – коротко подписал идиллический кадр .Многочисленные подписчики не смогли сдержать эмоций от фото. "Так непривычно, она такая властная, а тут как котенок у него на груди прилегла. Мило!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "По-стариковски", "Вот оно счастье!", "Молодцы, Любовь – всему голова!!!!!!", "Такие милые оба. Дай вам Бог! Долгих и здоровых лет!!!", "Счастливые глаза Бари 😍😍😍 Рада за них", "Я от души желаю вам Счастьяяяя! Гармониии! Любвиии! Хоть после обеда хоть после ужина... Любвиии все возрасты покорныыы!" – рассыпались в комплиментах фанаты.Впрочем, не все так однозначно. Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин в недавнем интервью заявил, что брак и – вынужденная мера, чтобы защитить права актрисы в суде. Не секрет, что артистка конфликтует с родственниками. А еще он уверен, что Федосеева-Шукшина согласилась на брак с эпатажным продюсером, якобы чтобы не оказаться в доме престарелых.