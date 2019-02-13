На Челябинском металлургическом комбинате произошел пожар в цехе непрерывного розлива металла. Причины случившегося устанавливаются.

На Челябинском металлургическом комбинате произошел пожар в цехе непрерывного розлива металла. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области.Как уточняется, в 5:34 по местному времени (3:34 по времени Москвы) на заводе произошел разлив металла из ковша на площади 150 квадратных метров. 16 человек персонала до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли из цеха.После разлива металла загорелась кабина мостового крана на высоте 20 метров. Внутри кабины находились два человека, они погибли.Угроза распространения пожара отсутствует, передает ТАСС. В результате ЧП не произошло нарушения технологического процесса.В борьбе с огнем участвуют 50 человек и 16 единиц спецтехники. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.