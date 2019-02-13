11 человек, обвинявших короля поп-музыки Майкла Джексона в педофилии, требуют эксгумации его тела. Предполагаемые жертвы просят у властей США изъять ДНК покойного артиста для проведения экспертизы.

11 человек, обвинявших короля поп-музыки Майкла Джексона в педофилии, требуют эксгумации его тела. Предполагаемые жертвы просят у властей США изъять ДНК покойного артиста для проведения экспертизы, сообщает Radar Online.Источник бульварного издания заявил, что все 11 человек утверждают, что Джексон приставал к ним, а некоторых даже изнасиловал, когда предполагаемым жертвам было от 7 до 14 лет.По данным Radar Online, список тех, кто обвиняет покойного певца в приставаниях и других непотребствах, "постоянно увеличивается".Ранее сообщалось, что в январе вышел документальный фильм о домогательствах Майкла Джексона, а спустя меньше месяца в Сети появилось видео допроса артиста по делу о домогательствах.