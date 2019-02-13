Директору учреждения назначили штраф

Директору учреждения назначили штрафСуздальская прокуратура провела проверку научного учреждения «Верхневолжский ФАНЦ». Сотрудники ведомства выяснили, что на балансе предприятия находится взрывопожароопасный производственный объект «Сеть газопотребления элитно-семеноводческий комплекс». У него III класс опасности. Однако учреждение эксплуатировало этот объект без необходимой лицензии.В отношении директора предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, учреждение должно получить лицензию на опасный производственный объект.