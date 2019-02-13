Алена Кравец не намерена прощать обидчиков, которые надругались над ее дочерью в школьном туалете. Она не только поставила на уши элитное учебное заведение, но и дошла до Департамента образования. Хоть к Путину! – кричит требующая возмездия светская львица. Правда, это не всем нравится.

Алена Кравец не намерена прощать обидчиков, которые надругались над ее дочерью в школьном туалете. Она не только поставила на уши элитное учебное заведение, но и дошла до Департамента образования. "Хоть к Путину!" – кричит требующая возмездия светская львица. Правда, это не всем нравится.с помощью адвоката Ларисы Широковой обратились в отдел полиции по делам несовершеннолетних и потребовала возбудить уголовное дело в отношении старшеклассников, надругавшихся над ее маленькой дочуркой. Также она написала заявление на имя директора школы с просьбой разобраться в случившемся и принять меры. А от Департамента образования Московской области Алена ждет проверки деятельности руководства учебного заведения.Однако в элитной школе, где учится ее дочка, сплошь дети богатых и знаменитых. Политики, бизнесмены, артисты – в каждом классе отпрыски известных людей. Многим из них не нравится шумиха, которую подняла Кравец: а вдруг именно их дети истязали в туалете маленькую девочку?"Мне стали поступать угрозы с незнакомых номеров и личные сообщения в социальных сетях, – плачет Алена. – "Придержи язык, а то прикончим!", "Ты много на себя берешь", "Лучше тебе молчать", "Не вздумай идти в полицию"... Такими посланиями меня атакуют день и ночь. Я была вынуждена нанять охрану, потому что боюсь за свою жизнь".Ранее рассказала, что творится в школе ее дочери: "Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее. У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. Здоровая лошадь мучила маленького ребенка! У дочки страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается!"