Звезда отмечает, что не использовала идеи актера Вячеслава Манучарова, так как даже не знала, что его проект существует. Более того, Ксения Собчак заявила, что ее оппонент сам нечист на руку.

Звезда отмечает, что не использовала идеи актера Вячеслава Манучарова,так как даже не знала, что его проект существует. Более того, Ксения Собчакзаявила, что ее оппонент сам нечист на руку.Прищученная Ксения отреагировалана замечание Вячеслава в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Собчак нестеснялась в выражениях.Теледива заявила, что никогда не видела выпусков YouTube–проекта"Эмпатия Манучи". Также она отметила, что интервьюировать отечественных звезд лежав кровати, в современных российских реалиях – это очень смелый шаг, намекая на то, что находиться в постели, например со знаменитостью мужского пола, выглядит немного по-гейски."Хотя вообще "мануча" в пижаме, в постели с НиколаемЦискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определеннойаудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в россииинтернет-каналов НО(!!!) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – продолжала Собчак.После теледива обвинила в плагиате самого Манучарова. Якобы актерукрал идею у публициста Андрея Вульфа."Главная наглость в том, что громче всех "держи вора!"всегда кричит сам вор))) которого хоть благодаря этому моему посту сейчаскто-то посмотрит. Внимание: Сам Манучаров **** не то, что карты, а всю идеюсвоей программы вот отсюда (ссылка прилагается), но Вульф безмолвствует😂😂😂🙈🙈", – резюмировала телеведущая.Напомним, на днях Ксения Собчак презентовала новый выпуск своего шоу "Осторожно,Собчак!", который ведет на YouTube. После этого телеведущий и актерВячеслав Манучаров уличил ее в заимствовании идеи с карточками, изображения на которых, предлагается прокомментировать герою.