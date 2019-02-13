Звезда отмечает, что не использовала идеи актера Вячеслава Манучарова,
так как даже не знала, что его проект существует. Более того, Ксения Собчак
заявила, что ее оппонент сам нечист на руку.
Звезда отмечает, что не использовала идеи актера Вячеслава Манучарова,
так как даже не знала, что его проект существует. Более того, Ксения Собчак
заявила, что ее оппонент сам нечист на руку.
Прищученная Ксения отреагировала
на замечание Вячеслава в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Собчак не
стеснялась в выражениях.
Теледива заявила, что никогда не видела выпусков YouTube–проекта
"Эмпатия Манучи". Также она отметила, что интервьюировать отечественных звезд лежа
в кровати, в современных российских реалиях – это очень смелый шаг, намекая на то, что находиться в постели, например со знаменитостью мужского пола, выглядит немного по-гейски.
"Хотя вообще "мануча" в пижаме, в постели с Николаем
Цискаридзе например выглядит интересно и убедительно, и для определенной
аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в россии
интернет-каналов НО(!!!) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – продолжала Собчак.
После теледива обвинила в плагиате самого Манучарова. Якобы актер
украл идею у публициста Андрея Вульфа.
"Главная наглость в том, что громче всех "держи вора!"
всегда кричит сам вор))) которого хоть благодаря этому моему посту сейчас
кто-то посмотрит. Внимание: Сам Манучаров **** не то, что карты, а всю идею
своей программы вот отсюда (ссылка прилагается), но Вульф безмолвствует😂😂😂🙈🙈", – резюмировала телеведущая.
Напомним, на днях Ксения Собчак презентовала новый выпуск своего шоу "Осторожно,
Собчак!", который ведет на YouTube. После этого телеведущий и актер
Вячеслав Манучаров уличил ее в заимствовании идеи с карточками, изображения на которых, предлагается прокомментировать герою.