Виновен по всем пунктам. Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло свой вердикт в отношении экс-главаря наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По этим обвинениям Коротышке грозит пожизненное заключение. Но прокуратура огласит меру наказания только 25 июня.

Виновен по всем пунктам. Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло свой вердикт в отношении экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По этим обвинениям Коротышке грозит пожизненное заключение. Но прокуратура огласит меру наказания только 25 июня.Хоакин Гусман был выдан в США из Мексики в январе 2017 года, напоминает ТАСС. Ему вменяется легализация миллиардов долларов, которые он нажил преступным путем, организация производства и сбыта крупных партий наркотиков, а также заказы на убийства и похищения людей.Из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов картеля "Синалоа" членам коллегии присяжных обеспечена анонимность.Что касается самого бывшего наркобарона, то в суде Коротышка заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам предъявленных ему обвинений. Он настаивает: не того взяли! На счету Коротышки переправка наркотиков в США на 14 миллиардов долларов, два дерзких побега из тюрьмы.