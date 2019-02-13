Адвокат
Анна Давыдова оценила ситуацию футболиста после заявления его супруги Алисы в
полицию. Она полагает, что Андрею Аршавину не грозит судьба его коллег Александра
Кокорина и Павла Мамаева, попавших за решетку из-за драк.
Адвокат
Анна Давыдова оценила ситуацию футболиста после заявления его супруги Алисы в
полицию. Она полагает, что Андрею Аршавину не грозит судьба его коллег Александра
Кокорина и Павла Мамаева, попавших за решетку из-за драк.
Она объяснила, что в соответствии с Семейным
законодательством России, все нажитое в браке имущество подлежит разделу в
равных долях. Исключением являются определенные законом случаи, когда суд может
отступить от равенства долей.
"Например, если докажет, что супруга не
работала, находясь в браке и не желала заниматься трудовой деятельность, тем
самым не приносила никакого дохода в семью. В данном случае речь идет об
автомобиле, который, со слов Алисы, последний с неизвестными отобрал у нее, так
как совместным имуществом вправе пользовать оба супруга", – прокомментировала "Дни.ру"
Анна Давыдова. А вот с деньгами, которые, якобы Аршавин требует от своей жены,
здесь правоохранительным органам предстоит разобраться, дело обстоит сложнее.
"Все сведения, указанные в заявлении супруги
футболиста, подлежат доказыванию. После опроса Аршавина выяснится, что он ей не
угрожал, а просил вернуть деньги, которые он же ей и дал, и они были внесены на
ее счет в банке или еще какие-либо подобные обстоятельства. Но для этого
необходимо детальное разбирательство по поданному заявлению", – отметила
адвокат. При этом она добавила, что в процессе разбирательства правоохранителями
будут изучены смс-сообщения и другие – обстоятельства дела.
Также юрист высказалась об угрозах Аршавина о
возбуждении уголовного дела против Алисы. Она заявила, что они не являются
угрозами как таковыми, поскольку "не зависят от воли Аршавина, так как являются
прерогативой правоохранительных органов, а не футболиста".
Давыдова предположила, что футболист может иметь
основания для таких высказываний, пока неизвестных общественности. "В любом
случае, на тот вопрос ответит проверка, которая будет произведена по заявлению
супруги Аршавина", – заключила адвокат. Таким образом, юрист полагает, что у футболиста
есть шанс избежать сурового наказания.
Сам Андрей пока "проглотил язык". Спортсмен отказался комментировать заявление в полицию
от супруги Алисы. В свою очередь адвокат Александр Добровинский подтвердил, что
заявление в правоохранительные органы подано. Он уточнил, что будет
представлять интересы Алисы.
Напомним, супруга Аршавина заявила, что Андрей отобрал у нее автомобиль Mercedes
GL 350. По ее словам, муж пообещал посадить за решетку, если она не отдаст
деньги, которые он когда-то давал.