Адвокат Анна Давыдова оценила ситуацию футболиста после заявления его супруги Алисы в полицию. Она полагает, что Андрею Аршавину не грозит судьба его коллег Александра Кокорина и Павла Мамаева, попавших за решетку из-за драк.

АдвокатАнна Давыдова оценила ситуацию футболиста после заявления его супруги Алисы вполицию. Она полагает, что Андрею Аршавину не грозит судьба его коллег АлександраКокорина и Павла Мамаева, попавших за решетку из-за драк.Она объяснила, что в соответствии с Семейнымзаконодательством России, все нажитое в браке имущество подлежит разделу вравных долях. Исключением являются определенные законом случаи, когда суд можетотступить от равенства долей."Например, если докажет, что супруга неработала, находясь в браке и не желала заниматься трудовой деятельность, темсамым не приносила никакого дохода в семью. В данном случае речь идет обавтомобиле, который, со слов Алисы, последний с неизвестными отобрал у нее, таккак совместным имуществом вправе пользовать оба супруга", – прокомментировала "Дни.ру"Анна Давыдова. А вот с деньгами, которые, якобы Аршавин требует от своей жены,здесь правоохранительным органам предстоит разобраться, дело обстоит сложнее."Все сведения, указанные в заявлении супругифутболиста, подлежат доказыванию. После опроса Аршавина выяснится, что он ей неугрожал, а просил вернуть деньги, которые он же ей и дал, и они были внесены наее счет в банке или еще какие-либо подобные обстоятельства. Но для этогонеобходимо детальное разбирательство по поданному заявлению", – отметилаадвокат. При этом она добавила, что в процессе разбирательства правоохранителямибудут изучены смс-сообщения и другие – обстоятельства дела.Также юрист высказалась об угрозах Аршавина овозбуждении уголовного дела против Алисы. Она заявила, что они не являютсяугрозами как таковыми, поскольку "не зависят от воли Аршавина, так как являютсяпрерогативой правоохранительных органов, а не футболиста".Давыдова предположила, что футболист может иметьоснования для таких высказываний, пока неизвестных общественности. "В любомслучае, на тот вопрос ответит проверка, которая будет произведена по заявлениюсупруги Аршавина", – заключила адвокат. Таким образом, юрист полагает, что у футболистаесть шанс избежать сурового наказания.Сам Андрей пока "проглотил язык". Спортсмен отказался комментировать заявление в полициюот супруги Алисы. В свою очередь адвокат Александр Добровинский подтвердил, чтозаявление в правоохранительные органы подано. Он уточнил, что будетпредставлять интересы Алисы.Напомним, супруга Аршавина заявила, что Андрей отобрал у нее автомобиль MercedesGL 350. По ее словам, муж пообещал посадить за решетку, если она не отдастденьги, которые он когда-то давал.