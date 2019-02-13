Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверки из-за массовой отмены и задержки рейсов в столичном аэропорту Шереметьево.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за массовой отмены и задержки рейсов в столичном аэропорту Шереметьево.Как передает телеканал "Россия 24", о них ранее сообщили в "Аэрофлоте". В компании заявили, что 13 февраля 2019 года из-за погоды будут задержаны и отменены около 100 рейсов.Прокуратура намерена установить — действительно ли причиной стала погода, а также проследить, как соблюдаются права пассажиров.В 2018 году за задержки были оштрафованы семь компаний, в том числе "Аэрофлот". Общая сумма штрафов составила более двух миллионов рублей.