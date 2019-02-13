ФАС и ДМП-РМ пытаются оставить право на вылов 60 тыс. тонн минтая и сельди за владельцами Русской рыбопромышленной компании

ФАС и ДМП-РМ пытаются оставить право на вылов 60 тысяч тонн сельди и минтая за владельцами Русской рыбопромышленной компании.В пятницу, 8 февраля, в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по иску АО “ДМП-РМ” к ФАС. “Рыбаки” из ДМП-РМ и антимонопольщики намеревались придать законную силу своему “мировому соглашению” о сохранении квот на вылов минтая и сельди за владельцами “Русской рыбопромышленной компании”. Прокуратура Москвы заявила, что она против “мирового соглашения”, по их мнению – соглашение незаконно.По данным сайта PrimaMedia, бывший владелец ДМП-РМ в 2018 году был признан иностранным собственником, что должно стать основанием для лишения этой компании права на вылов водных биологических ресурсов на территории России, а квоты на вылов должны быть выставлены на аукцион, уточняет издание.— О какой конкуренции может идти речь, если вместо того, чтобы передать в Росрыболовство данные для расторжения соглашения о квотах на добычу водных биологических ресурсов компанией “ДМП-РМ” и выставить эти квоты на аукцион, ФАС идёт на мировое соглашение с “ДМП-РМ” и пытается сохранить за ними право на добычу минтая и сельди. Таким образом, создаётся впечатление, что ФАС создаёт какие-то эксклюзивные условия для “ДМП-РМ”, — сказал Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.Владельцы Русской рыбопромышленной компании (РРПК) купили ДМП-РМ в 2018 году.Также Президент ВАРПЭ отметил, что ему не понятен разрыв между декларативными заявлениями ФАС о нехватке конкуренции в рыбной отрасли, необходимости аукционов, и тем самым странным “мировым соглашением” с “ДМП-РМ”.8 февраля, на последнем в этой хронологической цепочки заседании, которое продлилось пять минут, прокуратура заявила, что возражает против “мирового соглашения” между ДМП-РМ и ФАС. На что ФАС заявили, что им нужно время для ознакомления с документами возражения. И тогда судья принял решение – назначил новое заседание на 1 марта на 12:00.