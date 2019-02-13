После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи, которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, в число которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придется предстать перед судом.

После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делятсовместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи,которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, вчисло которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придетсяпредстать перед судом.Елена Степаненко намерена оставить себе всю коллекциюпредметов искусства, которая хранилась в их доме. По словам адвоката Петросяна– Сергея Жорина, в собрании есть вещи, которые были подарены Евгению Вагановичудругими знаменитостями.Все презентованные артисту ценности необходимо вычеркнуть изсписка совместного имущества, так как по закону их делить нельзя. В коллекции юмористаесть редкие книги, которые преподнесли Петросяну Галкин и Аркадий Хаит.Артист очень любит статуэтки клоунов, в разное время полученныеот Михаила Румянцева и Аллы Пугачевой. Вдова Леонида Утесова привозила комику вдар посуду из фарфора, есть также подарки от Михаила Задорнова и Элины Быстрицкой, которыеЕвгений Ваганович тоже не намерен отдавать экс-возлюбленной.Сергей Жорин уверен, что Степаненко знает о том, как именнопоявились вышеперечисленные предметы в их квартире, однако признавать это отказывается. По словамюриста, уставший от разбирательств комик готов уже пойти на крайние меры.Скорее всего, артисту придется просить звездных друзей стать свидетелями в суде, в котором Петросян и Степаненко будут драться за ценные статуэтки и книги, и прояснить происхождение сувениров."Придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этимвопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позициюАллы Пугачевой", – рассказал Жорин сайту "".