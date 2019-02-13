После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делят
совместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи,
которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, в
число которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придется
предстать перед судом.
После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делят
совместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи,
которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, в
число которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придется
предстать перед судом.
Елена Степаненко намерена оставить себе всю коллекцию
предметов искусства, которая хранилась в их доме. По словам адвоката Петросяна
– Сергея Жорина, в собрании есть вещи, которые были подарены Евгению Вагановичу
другими знаменитостями.
Все презентованные артисту ценности необходимо вычеркнуть из
списка совместного имущества, так как по закону их делить нельзя. В коллекции юмориста
есть редкие книги, которые преподнесли Петросяну Галкин и Аркадий Хаит.
Артист очень любит статуэтки клоунов, в разное время полученные
от Михаила Румянцева и Аллы Пугачевой. Вдова Леонида Утесова привозила комику в
дар посуду из фарфора, есть также подарки от Михаила Задорнова и Элины Быстрицкой, которые
Евгений Ваганович тоже не намерен отдавать экс-возлюбленной.
Сергей Жорин уверен, что Степаненко знает о том, как именно
появились вышеперечисленные предметы в их квартире, однако признавать это отказывается. По словам
юриста, уставший от разбирательств комик готов уже пойти на крайние меры.
Скорее всего, артисту придется просить звездных друзей стать свидетелями в суде, в котором Петросян и Степаненко будут драться за ценные статуэтки и книги, и прояснить происхождение сувениров.
"Придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этим
вопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позицию
Аллы Пугачевой", – рассказал Жорин сайту "".