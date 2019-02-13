Заседание Госсовета нелегко далось главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Ему пришлось дважды выслушать замечания от президента Владимира Путина – сделанные, правда, в весьма мягком тоне.
Заседание Госсовета нелегко далось главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Ему пришлось дважды выслушать замечания от президента Владимира Путина – сделанные, правда, в весьма мягком тоне.
Президенту России Владимиру Путину пришлось приложить
усилия, чтобы привлечь внимание главы Татарстана. Российский лидер отвечал на
один из вопросов на встрече с представителями общественности по национальному
проекту "Жилье и городская среда". Путин обратился к Минниханову, но
тот в этот момент отвлекся на комментарий кого-то из соседей. И услышал
президента не сразу.
"Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся,
что ты. Не слушает нас", – посетовал Путин. Президент решил не дожидаться
ответа Минниханова – сказал, что не будет ставить главу республики в неловкое
положение, поскольку тот не слышал начала вопроса.
Второе замечание Путину пришлось сделать спустя несколько
часов, во время заседания Госсовета. Президент хотел предоставить Минниханову
слово, однако того не оказалось в зале.
"Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" – спросил
Путин.
По окончании заседания пресс-служба Минниханова поспешила
заявить, что глава республики не покидал зала. Просто как раз в этот момент он
пробирался к микрофону, пишут "Известия".