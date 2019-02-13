Заседание Госсовета нелегко далось главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Ему пришлось дважды выслушать замечания от президента Владимира Путина – сделанные, правда, в весьма мягком тоне.

Заседание Госсовета нелегко далось главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Ему пришлось дважды выслушать замечания от президента Владимира Путина – сделанные, правда, в весьма мягком тоне.Президенту России Владимиру Путину пришлось приложитьусилия, чтобы привлечь внимание главы Татарстана. Российский лидер отвечал наодин из вопросов на встрече с представителями общественности по национальномупроекту "Жилье и городская среда". Путин обратился к Минниханову, нотот в этот момент отвлекся на комментарий кого-то из соседей. И услышалпрезидента не сразу."Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся,что ты. Не слушает нас", – посетовал Путин. Президент решил не дожидатьсяответа Минниханова – сказал, что не будет ставить главу республики в неловкоеположение, поскольку тот не слышал начала вопроса.Второе замечание Путину пришлось сделать спустя несколькочасов, во время заседания Госсовета. Президент хотел предоставить Миннихановуслово, однако того не оказалось в зале."Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" – спросилПутин.По окончании заседания пресс-служба Минниханова поспешилазаявить, что глава республики не покидал зала. Просто как раз в этот момент онпробирался к микрофону, пишут "Известия".