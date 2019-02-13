Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи из Казани дали старт промышленной отгрузке бензина, который производит НПЗ Татнефть в Нижнекамске.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи из Казани дали старт промышленной отгрузке бензина, который производит НПЗ "Татнефть" в Нижнекамске.Там, как сообщается, созданы нефтеперерабатывающие мощности нового технологического поколения. Планируется, что завод ежесуточно будет выпускать до 3 тысяч тонн качественного топлива, передает телеканал "Россия 24".Позже Владимир Путин обсудил важные стратегические проекты и в целом развитие Татарстана с главой республики Рустамом Миннихановым. В разговоре также принял участие Минтимер Шаймиев — он руководил регионом с 1991 по 2010 годы.Президент особо отметил вклад Шаймиева в создание Исламской академии, а также передал просьбу лидера Киргизии о том, чтобы киргизские священнослужители могли обучаться в этой академии.