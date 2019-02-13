Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею применения ипотечных каникул — отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею применения ипотечных каникул — отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию.Как передает ТАСС, об этом глава государства сообщил, беседуя в Казани с представителями общественности, посвященной нацпроекту "Жилье и городская среда".Президент подчеркнул, что для получения ипотеки необходимо иметь страховку, которая должна эффективно работать. Здесь Путин предложил внимательно наблюдать за тем, как работают страховые организации.Он отметил, что нужно тщательно продумать меры по поддержке россиян, взявших ипотеку.Тем самым руководитель страны откликнулся на идею Центробанка РФ, предложившего ввести так называемые ипотечные каникулы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – из-за потери работы, несчастного случая, заболевания, которое привело к временной нетрудоспособности.Банк России разработал проект поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", в которых предлагает разрешить в подобных случаях обращаться заемщику в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 миллионов рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года.Отмечается, что период просрочки по платежу не должен превышать подряд два месяца, а среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.