Дженнифер Лопес и Катрин Денев, отвечая на бесконечные вопросы о секретах своей красоты, не устают повторять, что спать надо не менее 8 часов в сутки. Для большинства жителей мегаполисов это – роскошь. Мы так заняты делами, что проводим в кровати намного меньше положенного. Но как же и в этом случае вставать утром отдохнувшим и бодрым?

Дженнифер Лопес и Катрин Денев, отвечая на бесконечные вопросы о секретах своей красоты, не устают повторять, что спать надо не менее 8 часов в сутки. Для большинства жителей мегаполисов это – роскошь. Мы так заняты делами, что проводим в кровати намного меньше положенного. Но как же и в этом случае вставать утром отдохнувшим и бодрым?Исследования показали, что 80% людей по всему миру спят меньше семи часов, так что для четырех из пяти жителей Земли особенно актуально полноценно выспаться. 51% россиян описывают сон как ни с чем несравнимое удовольствие и мечтают о более качественном сне. А жители Москвы сравнили ощущения после отличного сна с месяцем отдыха на пляже или четырехчасовом массажем в четыре руки.Универсальной формулы хорошего сна для всех людей не существует. Чтобы все члены семьи отлично высыпались, каждый должен подобрать для себя персональное решение. И это не только комфортные кровать, матрас, подушка, одеяло и постельное белье, но и атмосфера вокруг – пушистый ковер, мягкий свет ночника, плотные шторы – все, что помогает нам настроиться на прекрасный сон.Понять, что подходит именно вам, можно при помощи экспертов ИКЕА, которые запустили специальную программу "Лучше спите". Когда смотришь на их увесистое пособие по выбору подушек, одеял и матрасов, то теряешься – оказывается, это целая наука!Постельные принадлежности, например, как говорят специалисты, надо выбирать, учитывая множество факторов – рост, вес, положение тела во сне, склонность к аллергии и любовь к прохладе ночью. Вариантов существует множество – можно выбрать натуральный или искусственный наполнитель, подобрать регулируемое основание кровати. Не стоит забывать про наматрасники, дополнительные тонкие матрасы, специальные чехлы на подушки – все это станет залогом здорового сна и хорошего самочувствия на весь день.Оценить все преимущества новой коллекции товаров для сна можно весьма необычным способом – совершить путешествие в Санкт-Петербург в специальном СВ-вагоне ИКЕА, который курсирует до конца месяца. Он оборудован всем необходимым для сладких объятий с Морфеем. Чтобы протестировать новые подушки и одеяла, достаточно написать оригинальное эссе на тему "Почему именно мне нужно хорошо выспаться" на сайте магазина.