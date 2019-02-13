На предприятии ПАО Челябинский металлургический комбинат рано утром возник пожар. ЧП произошло в цеху непрерывного разлива. На площади 150 квадратных метров из ковша вылился расплавленный металл, сообщает ГТРК Южный Урал.

На предприятии ПАО "Челябинский металлургический комбинат" рано утром возник пожар. ЧП произошло в цеху непрерывного разлива. На площади 150 квадратных метров из ковша вылился расплавленный металл, сообщает ГТРК "Южный Урал".Возгорание перекинулось на кран-балку на высоте 20 метров. В это время в кабине крана находились двое сотрудников — мужчина и женщина. Спасти их не удалось. Шестнадцать рабочих успели покинуть цех до прибытия спасательных служб.В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Нарушения технологического процесса не обнаружено. Пожар тушат 50 человек и 16 единиц техники. Открытое горение ликвидировано.