В Сочи возбудили сразу два уголовных дела в отношении водителя, который избил инвалида на городской автотрассе. Mercedes подрезал автомобиль со знаком Инвалид. Затем агрессивный автомобилист разбил стекло чужой машины, распылил газовый баллончик и набросился на мужчину.

В Сочи возбудили сразу два уголовных дела в отношении водителя, который избил инвалида на городской автотрассе. Об этом сообщили в МВД. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как Mercedes подрезал автомобиль со знаком "Инвалид". Затем агрессивный автомобилист разбил стекло чужой машины, распылил газовый баллончик и набросился на мужчину. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет полиция.Объездная дорога Сочи-Адлер. Инвалид первой группы Александр Камин не пропускает лихача на черной иномарке, тот в отместку несколько раз «подрезает» машину инвалида. А потом и вовсе блокирует. Нападавший – как потом выяснится, его зовут Артур Бурьянов — уезжает, чтобы вернуться и потребовать видеорегистратор.После того, как Александр, защищаясь, использует газовый баллончик, события и вовсе развиваются стремительно. Разъяренный автохам разбивает стекло машины и нападает на инвалида.Александр Камин – инвалид первой группы. У него нет ног. Дать отпор нападавшему он не смог и получил многочисленные травмы. Потерпевший еще после первого столкновения пытался вызвать полицию, но, по его словам, стражи порядка прибыли только спустя полчаса и оформлять происшествие не стали."Приехали сотрудники ДПС, я видел, как они за руку здоровались, — рассказывает Александр Камин, пострадавший. — Я им говорю: "Почему вы бездействуете, он пытался избивать меня". Они стояли, как ни в чем не бывало. А он бегал вокруг машины, матерился, ему было все равно". Эти слова подтверждают и свидетели. По их словам, Бурьянов был пьян. "Он был сильно возбужден, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения", — уверяет свидетель Евгений Микулин.Уголовное дело возбудили по двум статьям: умышленное причинение легкого вреда здоровью и повреждение имущества. Теперь следователям придется выяснить все обстоятельства этих происшествий, включая то, был ли пьян нападавший."ДТП было зафиксировано сотрудниками ГАИ, — сообщает Александр Рунов, врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, по результатам которой виновник аварии будет привлечен к ответственности. Также в отношении 35-летнего местно жителя отделом полиции по Адлерскому району по городу Сочи возбуждено сразу два уголовных дела. По части 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и по ч. 2 ст 167-й УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества. Ведется следствие".Сам Артур Бурьянов вину признает частично. "Да не бил я никого, — уверяет он. – Он, наверно был такой избитый изначально. Стекло разбил – спору нет. А что он там, где поцарапался или порезался — это его личные проблемы".Что касается действия или бездействия прибывших на место сотрудников полиции, о чем рассказывают свидетели и потерпевший, на этот счет официальных комментариев пока нет.