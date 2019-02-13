В Дни.ру регулярно присылают самые разные истории, которые
невозможно оставить без внимания. Муж хранил эротические журналы в закрытом
ящике.
В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которые
невозможно оставить без внимания. Муж хранил эротические журналы в закрытом
ящике.
У меня произошла ситуация, которой я не могу найти
объяснение. Замужем я ровно год. С мужем прекрасные отношения, секс хороший,
взаимопонимание и поддержка. Планируем ребенка через пару лет.
Месяц назад я обнаружила в его ящике журналы с голыми
мужчинами. Обычно он его запирает на ключ, а в это т раз видимо забыл. Я решила
навести там порядок и пожалела. У меня началась самая настоящая паника, я не
понимала, что думать и как объяснить себе сложившуюся ситуацию. Наконец я решилась поговорить с ним об этом.
Результата
ноль, он все отрицал и говорил, что ничего подобного в ящике у него не было. А
сам видимо уже успел избавиться от улик.
Жаль я не додумалась сфотографировать
или же спросить у него по факту в тот же день. Однако поведение у него очень
сильно изменилось. Стал какой-то нервный и неразговорчивый. Не верю, что мой
муж может иметь такие наклонности. Ничего подобного за ним не замечала. Что
делать не знаю, я в полном отчаянии.
Есть ли этому хоть какое-то объяснение? Как разговорить его?
Есть
история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с
пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ
без редактирования, скрыв личные данные.