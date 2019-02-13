В Дни.ру регулярно присылают самые разные истории, которые невозможно оставить без внимания. Муж хранил эротические журналы в закрытом ящике.

В "Дни.ру" регулярно присылают самые разные истории, которыеневозможно оставить без внимания. Муж хранил эротические журналы в закрытомящике.У меня произошла ситуация, которой я не могу найтиобъяснение. Замужем я ровно год. С мужем прекрасные отношения, секс хороший,взаимопонимание и поддержка. Планируем ребенка через пару лет.Месяц назад я обнаружила в его ящике журналы с голымимужчинами. Обычно он его запирает на ключ, а в это т раз видимо забыл. Я решиланавести там порядок и пожалела. У меня началась самая настоящая паника, я непонимала, что думать и как объяснить себе сложившуюся ситуацию. Наконец я решилась поговорить с ним об этом.Результатаноль, он все отрицал и говорил, что ничего подобного в ящике у него не было. Асам видимо уже успел избавиться от улик.Жаль я не додумалась сфотографироватьили же спросить у него по факту в тот же день. Однако поведение у него оченьсильно изменилось. Стал какой-то нервный и неразговорчивый. Не верю, что моймуж может иметь такие наклонности. Ничего подобного за ним не замечала. Чтоделать не знаю, я в полном отчаянии.Есть ли этому хоть какое-то объяснение? Как разговорить его?Естьистория, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru спометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказбез редактирования, скрыв личные данные.