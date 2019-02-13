Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что после его обращения к руководителям угледобывающих предприятий они начали отзывать свои заявки на участие в аукционе по продаже участка на разработку угольного месторождения Тишинское. Причиной отказа от этого проекта стала экологическая угроза региону.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что после его обращения к руководителям угледобывающих предприятий они начали отзывать свои заявки на участие в аукционе по продаже участка на разработку угольного месторождения Тишинское. Причиной отказа от этого проекта стала экологическая угроза региону.8 февраля Сергей Цивилев поставил точку в давнем споре о разработке нового угольного месторождения Тишинское возле Новокузнецка. По его заявлению, главе Новокузнецка и Новокузнецкого района дано поручение о создании на месте спорного участка особой охраняемой территории.Напомним, что в 2017 году бывшим губернатором региона Аманом Тулеевым была согласована комплексная программа, предусматривающая разработку новых участков, среди которых было месторождение Тишинское. Однако жители города выразили обеспокоенность дальнейшим развитием угольных предприятий и экологической обстановкой в городе.Управляющий компании Сибуглемет и руководитель фонда CoalFuture Ильдар Узбеков разделил опасение новокузнечан, подчеркнув экологически пагубный способ планировавшейся добычи угля на новом разрезе: Добыча угля открытым способ была бы крайне опасна в этом районе, учитывая близость Новокузнецка и нескольких сел − Недорезово, Иганино, Красулино, Чичербаево. Новоильинский район – один из самых чистых в регионе – мог стать зоной экологического бедствия. Под “удар” попали бы порядка 100 тыс. человек!. Узбеков пояснил, что пылегазовое облако, возникающее при угледобыче, может распространяться на значительные расстояния – до 20−30 км.Нельзя было сбрасывать со счетов и сейсмологическую ситуацию в контексте активного развития города. Согласно плану застройки Новокузнецка жилой фонд должен расширяться именно в направлении месторождения Тишинское, что при его функционировании с возможным последующим оседанием земной поверхности и эрозией почвы, было бы невозможно. А это свыше 5 тыс. квартир.Ильдар Узбеков подчеркивает, что создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является важным требованием, обусловленным необходимостью создания экологического барьера в условиях повышенной экологической опасности такого региона, как Кузбасс. Можно только поблагодарить областные и муниципальные власти за принципиальную позицию по ситуации вокруг нового угольного разреза. Сохранение экосистемы – важнейшая задача, в том числе и для руководителей угледобывающих предприятий, которые просто обязаны модернизировать производственные процессы для снижения экологического ущерба, − резюмирует он.Сергей Цивилев также выступил против разработки угольного участка. Письмо об исключении участка из программы разработки было направлено в Минэнерго РФ.Сейчас на месте несостоявшегося месторождения планируется создание парковой зоны с местами отдыха для горожан. Обсуждение вариантов использования рекреационной зоны пройдет в скором времени, отметил глава Кузбасса.