Президент Белоруссии дал обещание, что не будет поставлять в
Россию плохую водку или закуску. Александр Лукашенко прилетел в Сочи после
серии своих довольно скандальных заявлений для встречи с Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии дал обещание, что не будет поставлять в
Россию плохую водку или закуску. Александр Лукашенко прилетел в Сочи после
серии своих довольно скандальных заявлений для встречи с Владимиром Путиным.
Лидеры России и Белоруссии обсудили нынешнее состояние двусторонних
отношений и даже нашли время для того, чтобы покататься на лыжах. поблагодарил принимающую сторону за прекрасно подготовленные
горнолыжные трассы и назвал Сочи родным домом.
"Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая
территория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом", -
сказал президент.
Во время официального общения заметил,
что у Москвы и Минска общая экономика, так как Белоруссия закупает в России
около 60-70% сырья и комплектующих. Батька клятвенно пообещал, что не будет
травить россиян некачественными продуктами, передает .
Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны,
что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую
закуску, вы это должны четко понимать.
Стоит отметить, что скандалов и конфликтов в истории
российско-белорусских отношений, действительно, хватает. К примеру, начиная с
декабря 2018 года продолжается заочная пикировка между официальными лицами двух
стран, входящих в Союзное государство.
Не так давно внушение сделал помощник
президента России Юрий Ушаков. Он посоветовал Батьке не нагнетать обстановку и
не делать заявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Как сказал Ушаков, тема независимости
Белоруссии на декабрьских переговорах Владимира Путина и
не поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государства
спокойные.
До этого, в начале января сделал
провокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если
Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,
защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент
братской страны. В Москве оставили эти слова без комментариев.