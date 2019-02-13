Президент Белоруссии дал обещание, что не будет поставлять в Россию плохую водку или закуску. Александр Лукашенко прилетел в Сочи после серии своих довольно скандальных заявлений для встречи с Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии дал обещание, что не будет поставлять вРоссию плохую водку или закуску. Александр Лукашенко прилетел в Сочи послесерии своих довольно скандальных заявлений для встречи с Владимиром Путиным.Лидеры России и Белоруссии обсудили нынешнее состояние двустороннихотношений и даже нашли время для того, чтобы покататься на лыжах. поблагодарил принимающую сторону за прекрасно подготовленныегорнолыжные трассы и назвал Сочи родным домом."Сегодня это совсем другой курорт, совсем другаятерритория, я рад, что в свое время белорусы построили здесь свой дом", -сказал президент.Во время официального общения заметил,что у Москвы и Минска общая экономика, так как Белоруссия закупает в Россииоколо 60-70% сырья и комплектующих. Батька клятвенно пообещал, что не будеттравить россиян некачественными продуктами, передает .Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны,что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохуюзакуску, вы это должны четко понимать.Стоит отметить, что скандалов и конфликтов в историироссийско-белорусских отношений, действительно, хватает. К примеру, начиная сдекабря 2018 года продолжается заочная пикировка между официальными лицами двухстран, входящих в Союзное государство.Не так давно внушение сделал помощникпрезидента России Юрий Ушаков. Он посоветовал Батьке не нагнетать обстановку ине делать заявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Как сказал Ушаков, тема независимостиБелоруссии на декабрьских переговорах Владимира Путина ине поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государстваспокойные.До этого, в начале января сделалпровокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. ЕслиКремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост,защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президентбратской страны. В Москве оставили эти слова без комментариев.