Всем известно, что кандидата в президенты Украины Владимира
Зеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Сам комик вряд ли сможет
обеспечить себе светлое будущее и если вдруг его покровитель по каким-то причинам
откажется от поддержки, то политическая карьера Зеленского стремительно завершится. В этом случае избирательная
кампания на Украине обернется победой Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.
Всем известно, что кандидата в президенты Украины Владимира
Зеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Сам комик вряд ли сможет
обеспечить себе светлое будущее и если вдруг его покровитель по каким-то причинам
откажется от поддержки, то политическая карьера Зеленского стремительно завершится. В этом случае избирательная
кампания на Украине обернется победой Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.
Киевский журналист Владимир Скачко, озвучивший такой сценарий,
называет фишкой, пугалом, фриком и чертиком из табакерки.
Репортер предположил, что шансы на победу у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в
случае отказа Коломойского от своего кандидата, примерно одинаковые, однако никто из них не
принесет Украине ничего хорошего.
"На данный момент я не могу сказать, кто из них победит. По
моим данным, 50 на 50. Но это – чума на оба ваши дома", – сказал журналист в интервью
изданию "ПолитНавигатор".
О том, что олигарх Коломойский запустил на выборы
как технического кандидата для высмеивания Порошенко, ранее предположил экс-депутат
Верховной рады Олег Царев. Финансовые вливания в раскрутку артиста привели к
тому, что сейчас он занимает первое место в рейтингах популярности среди четырех
десятков других кандидатов.
Второе место у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко,
замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко, который за последний
месяц сильно потерял в поддержке. Всего в предвыборной кампании участвуют 44
кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. пройдут 31 марта 2019 года.