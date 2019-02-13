Всем известно, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Сам комик вряд ли сможет обеспечить себе светлое будущее и если вдруг его покровитель по каким-то причинам откажется от поддержки, то политическая карьера Зеленского стремительно завершится. В этом случае избирательная кампания на Украине обернется победой Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.

Всем известно, что кандидата в президенты Украины ВладимираЗеленского поддерживает олигарх Игорь Коломойский. Сам комик вряд ли сможетобеспечить себе светлое будущее и если вдруг его покровитель по каким-то причинамоткажется от поддержки, то политическая карьера Зеленского стремительно завершится. В этом случае избирательнаякампания на Украине обернется победой Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.Киевский журналист Владимир Скачко, озвучивший такой сценарий,называет фишкой, пугалом, фриком и чертиком из табакерки.Репортер предположил, что шансы на победу у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко вслучае отказа Коломойского от своего кандидата, примерно одинаковые, однако никто из них непринесет Украине ничего хорошего."На данный момент я не могу сказать, кто из них победит. Помоим данным, 50 на 50. Но это – чума на оба ваши дома", – сказал журналист в интервьюизданию "ПолитНавигатор".О том, что олигарх Коломойский запустил на выборыкак технического кандидата для высмеивания Порошенко, ранее предположил экс-депутатВерховной рады Олег Царев. Финансовые вливания в раскрутку артиста привели ктому, что сейчас он занимает первое место в рейтингах популярности среди четырехдесятков других кандидатов.Второе место у лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко,замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко, который за последниймесяц сильно потерял в поддержке. Всего в предвыборной кампании участвуют 44кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. пройдут 31 марта 2019 года.