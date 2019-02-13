На Курском направлении Московской железной дороги сбой движения поездов. Его вызвал остановившийся по техническим причинам на станции Царицыно электропоезд Львовская-Нахабино. С путей неисправный состав убирал специально направленный локомотив.

На Курском направлении Московской железной дороги сбой движения поездов. Его вызвал остановившийся по техническим причинам на станции Царицыно электропоезд "Львовская-Нахабино". С путей неисправный состав убирал специально направленный локомотив.При этом парализовано оказалось только движение в сторону Москвы. Движение составов из Москвы в сторону области осуществлялось по расписанию, сообщает пресс-служба МЖД.На 30 минут задержался по дороге на работу корреспондент "Интерфакса". На подъезде к станции Царицыно его электричка из Подольска остановилась на полчаса. Машинист по громкой связи объявил пассажирам, что остановка вызвана техническими причинами, а также что время возобновления движения составов пока не определено.