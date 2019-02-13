В Москве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и сильным ветром. К вечеру может выпасть треть месячной нормы осадкой. Водителям рекомендовано пересесть на общественный транспорт.

В Москве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и сильным ветром. За ночь в столице выпало 10 миллиметров осадков.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что мокрый снег и дождь будут идти весь день. Температура будет близка к нулю — от минус 2 до плюс 2 градусов. При этом атмосферное давление останется в норме — 747 миллиметров ртутного столба.К вечеру ветер усилится и может достигать 12-15 метров в секунду. По словам Волосюк, из-за ветра возможны обрывы проводов."Мокрый тяжелый снег, который нападал за ночь, налип на деревья и провода​​​. Под такой тяжестью не исключены обрывы", — пояснила она.Столичное управление МЧС в связи с неблагоприятной погодой рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.На странице транспортного комплекса Москвы в Twitter автолюбителей просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.Коммунальные службы города переведены на усиленный режим, передает ТАСС. Специалисты проводят противогололедную обработку дорог. К вечеру среды в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.