Начавшийся накануне в Москве снегопад уже побил рекорд 23-летней давности. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Начавшийся накануне в Москве снегопад уже побил рекорд 23-летней давности."К 9 часам утра в Москве выпало уже 11 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 февраля 1995 года, когда выпало 9,7 мм", — рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.Такой показатель соответствует почти трети февральской нормы осадков в городе. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти сегодня весь день."Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", — написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.В столичном Центре организации дорожного движения обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок по городу на автомобиле. На маршруты вышли более 400 резервных автобусов, электробусов и трамваев, сообщает РИА Новости.