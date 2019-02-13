На Курилы приехали социологи — узнать, что думают местные жители о дискуссии вокруг территориальной принадлежности островов. Сегодня опрос начался на Итурупе. А в следующие пять дней организаторы намерены выяснить мнение практически каждого из 20 тысяч курильцев.

На Курилы приехали социологи — узнать, что думают местные жители о дискуссии вокруг территориальной принадлежности островов. Сегодня опрос начался на Итурупе. А в следующие пять дней организаторы намерены выяснить мнение практически каждого из 20 тысяч курильцев.Итуруп. Крупнейший остров Южно-курильского архипелага. 7 тысяч человек. На рыбоводном заводе выращивают молодь горбуши и кеты, чтобы во время путины обеспечить достойный улов. Ведь остров живёт рыбой."Здесь совершенно другая атмосфера, здесь люди душевные, потрясающая природа, одна большая семья. Это наши российские острова", — говорит Наталья Ремезовская, сотрудник рыбоводного завода.Сегодня на острове начался открытый опрос, в котором, похоже, хотят принять участие все местные жители. Им предстоит ответить на два важных вопроса: "Слышали ли вы о том, что Япония требует отдать острова?", "Согласны ли вы с этим?"Участие в открытом опросе добровольное. Не существует правильных или неправильных ответов.Десант сотрудников ВЦИОМ объезжает крупные предприятия, чтобы люди могли озвучить своё мнение, не покидая рабочих мест.Константин — житель острова в третьем поколении."Мой дед после войны приехал сюда перегонять технику. И чтобы перевезти свою семью сюда, своих шестерых детей, он спрятал их в трюме. С тех пор мы здесь живём", — рассказал Константин Деменко, оператор дизельной электростанции.В центре острова установлены стационарные стенды для анкетирования. Никаких бумаг или ручек."Мы ведем опрос с помощью планшета, и все ответы сразу поступают в базу данных", — поясняет Виктория Чупак, сотрудник ВЦИОМ.Работа социологов началась и на соседних островах — Кунашире и Шикотане.Открытый опрос на Южных Курилах только начался. Но на острове Итурупе уже есть неформальный прогноз его результатов. Надпись "Курилы — земля российская" — считается островной достопримечательностью. Кстати, на ее фоне очень любят фотографироваться японские туристы.