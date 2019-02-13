Украина, из-за принятых Киевом поправок к конституции,
лишится не только Донбасса, но и остальных территорий. Владимир Соловьев указал
украинским политологам на фатальные ошибки администрации Порошенко.
Украина, из-за принятых Киевом поправок к конституции,
лишится не только Донбасса, но и остальных территорий. Владимир Соловьев указал
украинским политологам на фатальные ошибки администрации Порошенко.
Принятые Верховной Радой изменения в конституцию страны,
касающиеся стремления Украины в НАТО и ЕС – грубейшая ошибка властей в Киеве.
Они не учли мнения жителей Донбасса, который до сих пор считают своей
территорией – тем самым признав самостоятельность региона.
"Де-факто, внося поправки в Конституцию Украины, в тот
момент, когда нет возможности учитывать голоса той части, которую вы все равно
считаете своей, вы тем самым отвергаете их возможность возвратиться", – заявил
телеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
По мнению , Донбасс едва ли согласится остаться в
нынешних границах – а будет претендовать на территорию, которую занимал в
советское время. Поддержал журналиста и израильский
общественный деятель Яков Кедми. Он предложил сдвинуть границы Донбасса к реке
Днестр.
Высказывание израильского эксперта возмутило украинского
политолога Александра Охрименко. Он поинтересовался, почему бы тогда не
предложить сдвинуть границы до самого западного предела страны. Однако
российские эксперты указали, что речь идет лишь о пределах области, носящей
название "Новороссия".
Недавно Владимира возмутили обвинения украинцев в адрес России – в Киеве заявили, что наша страна якобы виновата в голоде 1932-1933 годов. Соловьев заявил, что от страшного голода тех лет умирали люди всех национальностей – и "никто по этническому признаку не выбирал".