Люди собирались на улице, чтобы попасть на приём в лесхоз

Люди собирались на улице, чтобы попасть на приём в лесхозЖители Гусь-Хрустального массово жалуются в соцсетях на «семь кругов ада», которые их вынуждают пройти, чтобы получить дрова на обогрев своих домов. Гусевчане рассказывают, как местное лесничество специально ограничивает время подачи заявлений от льготников на получение древесины, спровоцировав огромные очереди — как минимум, 200 человек стояли на улице, чтобы попасть на приём в лесхоз.Это прямое указание директора. Казенное учреждение, созданное чтобы обеспечивать людей древесиной, по факту пытается этих людей измучить, чтобы они более не обращались и не мешали им воровать», - возмущаются жители.Однако нашлись и те, кто решил поддержать лесничество в столь спорной ситуации:Также гусевчане сообщили, что уже написали заявления в прокуратуру по всем фактам имеющихся, по их мнению, нарушений в действиях местного лесхоза.