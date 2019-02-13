В квартире у подозреваемого были обнаружены банки с веществом растительного происхождения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Свиблово задержали 42-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции в Лазоревом проезде задержали 42-летнего мужчину. В результате осмотра в квартире у подозреваемого были обнаружены банки с веществом растительного происхождения, а также теплицы, где мужчина выращивал запрещенные растения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 270 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29