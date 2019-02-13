Установлено, что злоумышленники оформили в банке кредит по поддельному паспорту, после чего сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению...
«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемых в мошенничестве и в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть полиции обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что клиентам банка был выдан кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Позднее мужчина и женщина подали заявку на получение кредита на сумму 2 миллиона рублей. Однако у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документов, и они обратились в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 9-й Парковой улице. Ими оказались 30-летняя приезжая и 40-летний москвич. Установлено, что злоумышленники оформили в банке кредит по поддельному паспорту, после чего сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению, позднее они попытались оформить кредит на 2 миллиона рублей, однако были задержаны.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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