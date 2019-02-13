Установлено, что злоумышленники оформили в банке кредит по поддельному паспорту, после чего сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Щукино задержали подозреваемых в мошенничестве и в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть полиции обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что клиентам банка был выдан кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Позднее мужчина и женщина подали заявку на получение кредита на сумму 2 миллиона рублей. Однако у сотрудников банка возникли сомнения в подлинности документов, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 9-й Парковой улице. Ими оказались 30-летняя приезжая и 40-летний москвич. Установлено, что злоумышленники оформили в банке кредит по поддельному паспорту, после чего сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению, позднее они попытались оформить кредит на 2 миллиона рублей, однако были задержаны.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56