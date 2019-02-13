В сирийском населенном пункте Дейр-Как обменяли 20 граждан на такое же число представителей незаконных формирований. Это произошло в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников.

В сирийском населенном пункте Дейр-Как обменяли 20 граждан на такое же число представителей незаконных формирований. Это произошло в рамках деятельности рабочей группы по освобождению задержанных и заложников. Она была создана после международной встречи по Сирии в Астане в конце 2017 года.В организации обмена приняли участие представители Минобороны России, Турции и Ирана. Ранее произошел аналогичный обмен 10 мирных сирийских граждан, напоминает телеканал "Россия 24"."Меня забрали из дома, шесть месяцев провел с боевиками, из которых три месяца — в одиночной камере, — рассказывает один из освобожденных. "Спасибо, что я остался жив, и меня освободили", — говорит второй. "Меня забрали из дома, отобрали деньги, — говорит еще один бывший пленник. — Я гражданский, провел в плену 14 месяцев, у меня тяжелое ранение в ногу".