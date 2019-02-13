Евросоюз и США разрабатывают новые санкции против России после задержания российскими пограничниками 24 украинских моряков в Керченском проливе. Брюссель и Вашингтон координируют свои действия для более ощутимого воздействия санкций на власти России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в Европе.

Евросоюз и США разрабатывают новые санкции против России после задержания российскими пограничниками 24 украинских моряков в Керченском проливе. Брюссель и Вашингтон координируют свои действия для более ощутимого воздействия санкций на власти России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в Европе.Великобритания и несколько ее европейских союзников добиваются введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, которые должны быть озвучены Евросоюзом в ближайшие недели, сообщили три источника британского телеканала.Ожидается, что главы МИД 28 стран-членов ЕС обсудят перспективы дальнейших антироссийских санкций в рамках более широкой дискуссии по ситуации на Украине в предстоящий понедельник, 18 февраля.Новые санкции могут вступить в силу в ближайшие два месяца, пишет The Financial Times со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом дискуссий. Ожидается, что их вынесут на обсуждение уже в конце марта. По словам одного из западных чиновников, процитированного изданием, новые санкции, как ожидается, будут направлены против физических лиц и компаний, причастных к задержанию трех военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, — нарушили границу России и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение.Российские пограничники, применив оружие, задержали украинские суда и отконвоировали их в Керчь. Экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России их таковыми не считают, так как они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.