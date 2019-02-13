Соединенные Штаты Америки будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока власти Украины не получат под свой контроль Крым и Донбасс. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

Соединенные Штаты Америки будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока власти Украины не получат под свой контроль Крым и Донбасс. Об этом во вторник, 12 февраля, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.Как отметил Коэн, санкции, которые США ввели в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать до полного выполнения Россией минских соглашений. Также санкции в связи с аннексией Крыма будут оставаться в силе, пока Крым не возвратится под контроль Украины. Коэн подчеркнул, что США приветствуют приверженность властей Украины выполнению минских соглашений.12 февраля 2015 года в Минске был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", напоминает ТАСС. Он должен был стать "дорожной картой" мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но до сих пор этот план остается нереализованным, так как Украина полностью отказалась выполнять политические пункты соглашения, мотивируя это неурегулированностью вопросов безопасности.16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу соединения с Российской Федерацией. В нем принимали участие более 80 процентов населения, имеющего право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента участников референдума. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта того же года Федеральное Собрание ратифицировало документ. Несмотря на итоги референдума, Украина отказалась признать Крым частью России.