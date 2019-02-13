В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД г. Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге...

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД г. Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать соответствующий скоростной режим, учитывать особенности движения по скользкой дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Кроме того, столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила остановки и стоянки в целях обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81