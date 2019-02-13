Потерпевший совершил столкновение с автомобилем «Киа», из которого вышли четверо неизвестных и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили принадлежащие ему денежные средства...

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками ОМВД России по району Чертаново Южное при силовой поддержке Росгвардии задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в совершении разбойного нападения.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Дорожной улице произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего между водителями произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший - водитель автомобиля «ВАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Киа», из которого вышли четверо неизвестных и, угрожая предметом похожим на пистолет, произвели в него несколько выстрелов, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 500 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Мужчина был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на 14 км МКАД. Им оказался 32-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22