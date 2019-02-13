Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на арест гендиректора АО Газпром газораспределение Астрахань и ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслана Арашукова (двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова). Подозреваемый оставлен под стражей.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на арест гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова (двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова). Подозреваемый оставлен под стражей, передает РИА Новости.Руслан Арашуков является одним из фигурантов дела о создании организованной преступной группы и хищении газа на 30 миллиардов рублей.Кроме Руслана Арашукова к настоящему моменту арестованы еще шесть подозреваемых: советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков (его следствие считает создателем ОПГ), его сын, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков (он подозревается в участии в ОПГ и организации двах заказных убийств), а также Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов, занимающие высокие посты в газовых компаниях. Еще несколько человек объявлены в розыск.Ранее Мосгорсуд уже подтвердил законность ареста Рауля и Рауфа Арашуковых.