Она взяла самоотвод

Она взяла самоотводВладимирская мэрия подала в суд на администрацию области, требуя денег на оплату труда нянечек и прочего вспомогательного персонала образовательных учреждений.Однако судья Марина Киселёва, которая должна была разрешить спор двух администраций, взяла самоотвод. Такое решение она приняла из-за того, что её муж Андрей Киселёв работает в муниципальном казённом учреждении «Централизованная бухгалтерия управления образования», рассказывает . Эту организацию привлекут к судебному процессу в качестве третьей стороны. Из-за родственных связей у судьи может возникнуть конфликт интересов, поэтому она отказалась.Председатель владимирского арбитража удовлетворил ходатайство Марины Киселевой.