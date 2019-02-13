В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Сент-Луис Блюз на своем льду одержал победу над Нью-Джерси Девилз со счетом 8:3.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на своем льду одержал победу над "Нью-Джерси Девилз" со счетом 8:3.В составе победителей российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи и продлил свою результативную серию до девяти матчей, повторив личный рекорд в заокеанской карьере. Другой российский форвард "Блюз" Иван Барбашев сделал дубль и добавил к нему голевой пас.В другом матче игрового дня "Виннипег Джетс" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3. Российский нападающий гостей Павел Бучневич забил один гол.Также одну шайбу забросил российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов в победном гостевом матче с "Миннесотой Уайлд" (5:4).В еще одном матче "Нэшвилл Предаторз" на своем льду уступил "Детройт Ред Уингз" (2:3).