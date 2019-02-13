В голландском Роттердаме стартовал турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, не смог пробиться во второй круг.

В голландском Роттердаме стартовал турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, не смог пробиться во второй круг.В матче первого раунда российский теннисист проиграл 211-й ракетке мира голландцу Таллону Грикспуру. Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу хозяева соревнований, который во втором круге встретится с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Томас Фаббиано (Италия).