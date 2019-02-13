Старший тренер футбольного клуба Краснодар Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким Байером, который пройдет на поле быков 14 февраля. Также он предположил, в какой футбол сыграют соперники.

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером", который пройдет на поле "быков" 14 февраля. Также он предположил, в какой футбол сыграют соперники."На первом сборе мы провели две игры вместо одной. По факту, мы готовились в соревновательном режиме, много занимались с мячом и нарабатывали связки на будущее", – приводит слова Мусаев РИА Новости.Кроме того, он поделился ожиданиями от предстоящего матча с немецкой командой. "Я думаю, игра будет открытой. В таких условиях все решают нюансы и детали", – заявил наставник краснодарского клуба.Напомним, что встреча между "Краснодаром" и "Байером" пройдет 14 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.