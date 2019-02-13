Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче с французским Пари Сен-Жермен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение команды в матче с французским "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Встреча прошла во вторник в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Это поражение стало первым для Сульшера на посту наставника команды. До этого он одержал 10 побед и еще один раз сыграл вничью."У нас в последнее время было мало игр на таком уровне, — признался Сульшер, которого цитирует Sportbox.ru. — Надо провести еще большой объем работы. Но не стоит говорить, что для нас все уже закончено. Будем пытаться играть лучше. Но в матче с "ПСЖ" мы вернулись в реальный мир".Ответный матч команды проведут 6 марта в Париже.