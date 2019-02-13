Главный тренер французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским Манчестер Юнайтед. Во вторник парижане одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед". Во вторник парижане одержали гостевую победу со счетом 2:0."Мы были максимально сосредоточены, сохраняли баланс, — сказал Тухель, которого цитирует Sportbox.ru. — Нам удалось быть агрессивными и при этом действовать расслабленно. Мы заслужили победу, но это лишь перерыв в 180-минутной игре".Ответная встреча команд пройдет 6 марта в Париже.