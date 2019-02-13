Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Зенит Сергей Семак прокомментировал поражение команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Сине-бело-голубые в Стамбуле уступили местному Фенербахче со счетом 0:1.

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" в Стамбуле уступили местному "Фенербахче" со счетом 0:1."Победил тот, кто смог забить, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба клуба. — Но мы понимали, что это двухраундовое противостояние. Ничего не потеряно, все будет решаться у нас, в Петербурге"."Зенит" имел хороший шанс сравнять счет, но Роберт Мак в конце первого тайма не смог реализовать пенальти. Наставник "сине-бело-голубых" рассказал, почему бил не Артем Дзюба, который является штатным пенальтистом команды."Что касается пенальти, то да, есть Дзюба, штатный пенальтист, а есть те, кто в случае его неважного состояния, неуверенности или других причин могут его заменить. Одним из таких был Роберт. Взял на себя ответственность, но, к сожалению, не забил", — отметил Семак.Ответная встреча команд пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.