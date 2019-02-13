Комиссия по этике Единой России должна принимать справедливые решения в отношении тех чиновников и народных избранников, кто позволил себе аморальное поведение, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в интервью Известиям. По его словам, человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова.

Комиссияпо этике "Единой России" должна принимать справедливые решения вотношении тех чиновников и народных избранников, кто позволил себеаморальное поведение, заявил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак винтервью "Известиям". По его словам, человек во власти несет повышеннуюответственность за свои слова.Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление, это бьет по репутации власти в целом, сказал единоросс. Турчак вспомнил о недавней истории с депутатом городской думы Астрахани, который в нетрезвом виде пришел в ресторан и начал вести себя неподобающе."Не может человек, облеченный властью от народа, так себя вести", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".Теперь такими вопросами занимается комиссия по этике, которая в том числе рассматривает вопросы исключения таких членов из партии. Турчак выразил надежду, что комиссия во главе с Валентиной Терешковой будет принимать справедливые решения.Говоря об изменениях в рядах "ЕР", секретарь генсовета напомнил о назначении Ольги Баталинойна должность своего первого заместителя. По его словам, эта позициянужна для улучшения координации работы по закрепленным за нейнаправлениям. "Это законотворчество, кураторство работы советаруководителей фракций, связь между фракцией "Единой России" в Госдуме ипартией", – пояснил Турчак.Чтокасается ротации в регионах, то она связана с омоложением партийногоруководства на местах, продвижением людей, победивших в избирательныхкампаниях, отметил секретарь генсовета "ЕР". В пример он привелпартийное отделение в Севастополе, которое возглавил Дмитрий Саблин.Поего словам, особое внимание партийцы уделяют тем регионам, где ониоказались в оппозиции после выборов в сентябре прошлого года. Так,перестраивается работа отделения "ЕР" в Хакасии, Иркутской и Владимирской областях,Хабаровском крае. "Везде мы выстраиваем коалиции, самое главное – умениедоговариваться, чтобы решать проблемы людей и при этом не создаватьникаких искусственных конфликтов в регионах", – уверен секретарьпартийного генсовета.Рассказал Турчаки о своей активности в социальных сетях. По его словам, он подписан нановостные и политические ресурсы. "Много неполитических – Discovery, например. У меня уже много лет есть аккаунт в Instagram, я его веду сам", – отметил единоросс.Однимиз самых ярких событий партийной жизни стал конкурс "Политическийлидер". В этом году 150 человек пройдут обучение вМоскве. После этого единороссы запустят конкурс "Партийный организатор" длясотрудников исполкомов, "Политический лидер", участниками которогостанут политтехнологи, а затем четвертый – для повышения квалификацииработников партаппарата."Также в этом году в 36 субъектах начинающие политики смогут обучиться по кадровому проекту "ПолитСтартап",где с ними будут заниматься наставники из числа опытных депутатов,политтехнологи, их будут учить ораторскому искусству, навыкампрезентации, технологиям избирательных кампаний", – сказал Турчак.Напомним,накануне комиссия "Единой России" по этике два дела онарушении этических норм. Одно из них касается депутата Астраханскойдумы Владимира Сухарева, другое – члена заксобрания Екатеринбурга ЕленыДерягиной.Комиссия рекомендовала исключить Сухарева из партии и лишитьего должности в городской думе. С Дерягиной была проведенаразъяснительная работа.