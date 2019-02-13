Супруга российского футболиста обвинила мужчину в угрозах и подала заявление в полицию. Журналисты поспешили получить комментарий от самого Андрея Аршавина.

Супруга российского футболиста обвинила мужчину в угрозах и подалазаявление в полицию. Журналисты поспешили получить комментарий от самого АндреяАршавина.На видеозаписи, сделанной репортерами, можно увидеть, каккорреспондентка подходит к автомобилю футболиста и просит его прокомментировать слухиоб угрозах. "Здравствуйте! Мы хотели спросить по поводу вашей ситуации с женой.Не могли бы вы дать небольшой комментарий? Вы ей действительно угрожали?", – поинтересоваласьжурналистка. отказался отвечать на вопрос, закрыл дверь машины и уехал.Ранее жена спортсмена обвинила мужчину в угрозах ивымогательстве. Алиса утверждает, что бывший капитан сборной России отобрал у нее деньги и MercedesGL 350, а также пригрозил посадить ее в тюрьму, если она не отдаст остальную cумму. Более того, футболист пообещал забрать все ее драгоценности и шубы, подаренные ей первым мужем Алексеем Казьминым, передает .Бракоразводный процесс пары начнется 26 февраля. Известно, что супруги перестали жить вместе еще некоторое время назад. У пары есть маленькая дочь. Алиса хочет добиться того, чтобы оставил ее в покое.