ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Еремочкина Романа Александровича, 02.10.1975 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Еремочкина Романа Александровича, 02.10.1975 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 31.07.2000 года.Приметы: на вид 25-35 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.Особые приметы: на запястье левой руки татуировка в виде надписи «С.Э.Р.», возможно имеются иные татуировки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29