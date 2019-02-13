ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Александрова Александра Степановича, 05.03.1962 года рождения...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Александрова Александра Степановича, 05.03.1962 года рождения, жителя г. Москвы, который 12 февраля 2019 года ушел из дома на Россошанской улице, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 80-85 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, глаза серого цвета, коротко стрижен.Был одет: в черную фуражку, куртку зеленого цвета с синими вставками, джинсы черного цвета, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22