ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Радюшкина Александра Александровича, 03.09.1978 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Радюшкина Александра Александровича, 03.09.1978 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2006 года.Приметы: на вид 35-45 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, губы средней полноты.Особые приметы: на запястье левой руки татуировка в виде надписи «С.Э.Р.», возможно, имеются иные татуировки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29