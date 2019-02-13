Пассажир Аэрофлота перебрал с алкоголем перед вылетом из Москвы, и в итоге ни он сам, ни его семья не попали в Нью-Йорк - дебошира с супругой и дочкой сняли с рейса. Очевидец снял на видео стычку иностранца с персоналом аэропорта Шереметьево.

Пассажир "Аэрофлота" перебрал с алкоголем перед вылетом из Москвы, и в итоге ни он сам, ни его семья не попали в Нью-Йорк — дебошира с супругой и дочкой сняли с рейса. Очевидец снял на видео стычку иностранца с персоналом аэропорта Шереметьево.Конфликт произошел в минувший вторник, 12 февраля, сразу после посадки на рейс. Гражданин США был сильно пьян и беспрестанно ругался на стюардесс и попутчиков. На предупреждение он отреагировал агрессивно, после чего командир экипажа принял решение отказать ему в перелете. Вместе с мужчиной самолет покинули и его супруга с дочкой, они же пытались успокоить разошедшегося не на шутку главу семейства.Когда бортпроводница принесла на подписание документы о снятии с рейса, несостоявшийся пассажир разразился бранью, а после сцепился с персоналом воздушной гавани. В конце концов его повалили на пол, скрутили и передали полицейским.Американца привлекли к ответственности по статье "Мелкое хулиганство", но какое наказание он понес, стражи порядка не уточнили.