Андрей Малахов решил поставить точку в затянувшемся конфликте вокруг дачи Алексея Баталова в поселке Переделкино. Шоумен нагнал на участок строительной техники, снес спорные строения, заодно снял очередной выпуск своей программы Прямой эфир, и был таков. Теперь же телеведущему и его коллегам грозит уголовная ответственность.

Андрей Малахов решил поставить точку в затянувшемсяконфликте вокруг дачи Алексея Баталова в поселке Переделкино. Шоумен нагнал научасток строительной техники, снес спорные строения, заодно снял очередной выпусксвоей программы "Прямой эфир", и был таков. Теперь же телеведущему и егоколлегам грозит уголовная ответственность.Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна обратилась с искомв суд. Ее адвокат Нарек Костанянсообщил журналистам, что первое заседание по делу состоится уже 18 февраля.По словам Костаняна, минувшим летом сотрудники программы "Прямойэфир" во главе с Андреем Малаховым вскрыли замки и проникли на участок артиста."Загнали туда тяжелую технику и снесли кирпичную баню", – отмечает адвокат.Защитник добавил, что во время демонтажа строений веласьсъемка, кадры которой стали основой для очередной программы "Прямой эфир"телеканала "Россия 1". Более того, в этом выпуске семью умершего артиста смешали с грязью, а над памятью самого Баталова грязно надругались."Там звучали оскорбления, мат, провокационные вопросы. – продолжаетКостанян. Нам позвонили знакомые и сказали, что программа готовится в эфир.Семья артиста попросила ее не ставить. Но просьбу проигнорировали".Также адвокат отмечает, что Баталовы не давали разрешения навъезд тяжелой техники на участок. "Там сейчас беспредел!" – не скрывает эмоцийзащитник.Гитана Аркадьевна уже сделала два процессуальных обращения. Первоеотправилось в Следственный комитет по факту незаконного проникновения наземельный участок. Это уголовно-наказуемое деяние, Малахова может ждать суровоенаказание. "Второе – исковое заявление, которое является гражданским делом "озащите чести и достоинства", за то, что произносилось в эфире" – разъясняетНарек Костанян. Об этом сообщаетНапомним, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Аркадьевна долгие годы не могла уладить конфликт с соседом по дачеювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполнял решение суда и не сносил баню,которую самовольно построил на участке актера. В итоге демонтаж незаконногостроения организовал Андрей Малахов.