Андрей Малахов решил поставить точку в затянувшемся
конфликте вокруг дачи Алексея Баталова в поселке Переделкино. Шоумен нагнал на
участок строительной техники, снес спорные строения, заодно снял очередной выпуск
своей программы Прямой эфир, и был таков. Теперь же телеведущему и его
коллегам грозит уголовная ответственность.
Андрей Малахов решил поставить точку в затянувшемся
конфликте вокруг дачи Алексея Баталова в поселке Переделкино. Шоумен нагнал на
участок строительной техники, снес спорные строения, заодно снял очередной выпуск
своей программы "Прямой эфир", и был таков. Теперь же телеведущему и его
коллегам грозит уголовная ответственность.
Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна обратилась с иском
в суд. Ее адвокат Нарек Костанян
сообщил журналистам, что первое заседание по делу состоится уже 18 февраля.
По словам Костаняна, минувшим летом сотрудники программы "Прямой
эфир" во главе с Андреем Малаховым вскрыли замки и проникли на участок артиста.
"Загнали туда тяжелую технику и снесли кирпичную баню", – отмечает адвокат.
Защитник добавил, что во время демонтажа строений велась
съемка, кадры которой стали основой для очередной программы "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1". Более того, в этом выпуске семью умершего артиста смешали с грязью, а над памятью самого Баталова грязно надругались.
"Там звучали оскорбления, мат, провокационные вопросы. – продолжает
Костанян. Нам позвонили знакомые и сказали, что программа готовится в эфир.
Семья артиста попросила ее не ставить. Но просьбу проигнорировали".
Также адвокат отмечает, что Баталовы не давали разрешения на
въезд тяжелой техники на участок. "Там сейчас беспредел!" – не скрывает эмоций
защитник.
Гитана Аркадьевна уже сделала два процессуальных обращения. Первое
отправилось в Следственный комитет по факту незаконного проникновения на
земельный участок. Это уголовно-наказуемое деяние, Малахова может ждать суровое
наказание. "Второе – исковое заявление, которое является гражданским делом "о
защите чести и достоинства", за то, что произносилось в эфире" – разъясняет
Нарек Костанян. Об этом сообщает
Напомним, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Аркадьевна долгие годы не могла уладить конфликт с соседом по даче
ювелиром Вадимом Эльгартом. Мужчина не исполнял решение суда и не сносил баню,
которую самовольно построил на участке актера. В итоге демонтаж незаконного
строения организовал Андрей Малахов.