В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вновь
ожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместо
этого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.
В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вновь
ожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместо
этого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.
Утяшева и Воля только что вернулись из отпуска, который они
проводили в Новой Зеландии. Будучи на острове, Ляйсан подробно рассказывала об отдыхе, а также часто публиковала фотоотчеты с места событий
в своем Instagram.
Фолловеры отметили, что обладательница шикарной фигуры Утяшева,
вдруг стала прятать ее под широкими толстовками и свободными футболками. Тут же
появились сплетни о возможной беременности знаменитости.
Меж тем, сама Утяшева домыслы поклонников не комментирует. В
одном из постов она лишь написала, что в Новой Зеландии она и ее муж опробовали
"дикий туризм". В подобных путешествиях обязательно наличие удобной спортивной экипировки.
"С собой только удобная одежда, спортивные костюмы и
непромокаемые кроссовки. Ходить здесь придется очень много. А температура от+7
до +28 по маршруту", – написала Ляйсан, тем самым объяснив свою тягу к теплым
мешковатым вещам.
Видимо, чтобы закрепить эффект, Утяшева опубликовала пикантный
снимок. Облаченная в экстремально-короткие шортики звезда позирует, расположившись
на лестнице в сексуальной позе. Об этом сообщает paparazzi.ru.