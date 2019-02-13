В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вновь ожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместо этого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.

В Сети ходят слухи, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля вновьожидают прибавление. Меж тем, экс-гимнастка сплетни не комментирует, вместоэтого она выкладывает в Сеть пикантные снимки.Утяшева и Воля только что вернулись из отпуска, который онипроводили в Новой Зеландии. Будучи на острове, Ляйсан подробно рассказывала об отдыхе, а также часто публиковала фотоотчеты с места событийв своем Instagram.Фолловеры отметили, что обладательница шикарной фигуры Утяшева,вдруг стала прятать ее под широкими толстовками и свободными футболками. Тут жепоявились сплетни о возможной беременности знаменитости.Меж тем, сама Утяшева домыслы поклонников не комментирует. Водном из постов она лишь написала, что в Новой Зеландии она и ее муж опробовали"дикий туризм". В подобных путешествиях обязательно наличие удобной спортивной экипировки."С собой только удобная одежда, спортивные костюмы инепромокаемые кроссовки. Ходить здесь придется очень много. А температура от+7до +28 по маршруту", – написала Ляйсан, тем самым объяснив свою тягу к теплыммешковатым вещам.Видимо, чтобы закрепить эффект, Утяшева опубликовала пикантныйснимок. Облаченная в экстремально-короткие шортики звезда позирует, расположившисьна лестнице в сексуальной позе. Об этом сообщает paparazzi.ru.